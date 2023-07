Stellantis: per Maserati ricavi a 1,3 mld in primo semestre

Stellantis: per Maserati ricavi a 1,3 mld in primo semestre

Torino, 26 lug. - (Adnkronos) - Primo semestre 2023 più che positivo per Maserati che registra ricavi netti per 1,3 mld e un risultato operativo di 121 mln con il margine al 9,2% per effetto, principalmente, si legge in una nota, del lancio di Grecale e GranTurismo. Nei primi sei mesi dell&r...