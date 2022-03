Stellantis: piano Dare Forward 2030, zero emissioni carbonio nel 2038**

(Adnkronos) – Si chiama “Dare Forward 2030”, ovvero 'osare guardando in avanti' il piano strategico per il prossimo decennio "che porterà i dipendenti Stellantis ad essere 'secondi a nessuno' nella creazione di valore per tutti gli stakeholder". Lo sottolinea il gruppo presentando il piano – definito 'olistico' dall'ad Carlos Tavares – in cui Stellantis "si impegna a diventare il campione del settore nella lotta contro il cambiamento climatico, raggiungendo le zero emissioni da carbonio entro il 2038".