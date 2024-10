Stellantis, Salvini: "Tavares si vergogni, settore in crisi per colpa sua"

Milano, 12 ott. (askanews) - L'automotive "è in crisi anche per colpa sua: l'ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini com...

Milano, 12 ott. (askanews) – L’automotive “è in crisi anche per colpa sua: l’ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un’azienda storica italiana”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando l’audizione in Parlamento del top manager Carlos Tavares, durante la quale l’ad è tornato a chiedere uno stimolo alla domanda, con incentivi per l’acquisto delle auto. “L’ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana”, ha concluso Salvini a margine dell’inaugurazione della M4 a Milano.