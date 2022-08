Stellantis: S&P, 'quest'anno risultati migliori di stime ma in 2023 possibile calo margini'

Milano, 25 ago. – (Adnkronos) – Stellantis potrebbe chiudere il 2022 con risultati migliori del previsto, grazie alla solida performance durante la prima metà dell'anno, ma il gruppo – alla luce dello scenario economico più debole – nel 2023 potrebbe esserci "rischi" per i margini.

Lo si legge in una nota di S&P Global Rating che per il 2022 prevede margini rettificati oltre il 12,0%, rispetto alla precedente stima del 10,5% e al 12,1% riportato nel 2021.

Il free cash flow quest'anno potrebbe attestarsi intorno agli 8 miliardi di euro, rispetto ai 5,6 miliardi di euro nel 2021 e ai 4,9 miliardi di euro di precedenti previsioni visto che i buoni risultati sui prezzi e sul mix di vendite potrebbero più che compensare il calo della produzione legato ai problemi di forniture di semiconduttori e il costo aggiuntivo per materie prime, logistica e manodopera.

S&P sottolinea come i risultati del primo semestre di Stellantis hanno beneficiato di sinergie nette di cassa per 3,1 miliardi di euro derivanti dall'integrazione fra FCA e PSA, realizzate principalmente su ricerca e sviluppo e investimenti, ma anche, in misura minore, su acquisti e vendite, Spese generali e amministrative.

Tuttavia, l'agenzia vede "rischi per i margini di Stellantis dal 2023 in poi" per via dello scenario economico più debole negli Stati Uniti e in Europa.

"La strategia di elettrificazione del gruppo sta procedendo bene in Europa, dove la Fiat 500 BEV e la Peugeot e-208 del gruppo sono stati i modelli BEV più venduti rispettivamente nel segmento A e nel B, nei primi sei mesi del 2022" ricorda l'agenzia, mentre "il lancio di nuovi modelli come l'Astra BEV di Opel, il SUV completamente elettrico di Jeep nel 2023, e le consegne della nuova Peugeot 408 dovrebbero aiutare a mantenere lo slancio" pur in un contesto più debole.

Per Stellantis, S&P stima ricavi 2021 intorno a 168-170 miliardi di euro, in aumento a 172-174 il prossimo anno.