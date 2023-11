Stellantis: Tavares, ‘abbiamo piani alternativi se cambia scenario Ue’

Torino, 23 nov. - (Adnkronos) - “Non sono sicuro di come si evolveranno le cose nei prossimi anni, abbiamo dei contingency plan, piani alternativi se ci fossero scenari diversi in Europa, è importante averli". Così il ceo di Stellantis Carlos Tavares, a margine dell&rsquo...

Torino, 23 nov. – (Adnkronos) – “Non sono sicuro di come si evolveranno le cose nei prossimi anni, abbiamo dei contingency plan, piani alternativi se ci fossero scenari diversi in Europa, è importante averli". Così il ceo di Stellantis Carlos Tavares, a margine dell’inaugurazione dell’hub dell’economia circolare a Mirafiori.

"Può cambiare il contesto e l'opinione pubblica, possono cambiare i gusti del consumatore. Quando ci sono elezioni libere bisogna essere preparati a qualunque risultato. Ci sono appuntamenti importanti come le elezioni europee a giugno. Lo scenario può cambiare oppure no, noi dobbiamo essere pronti. Il mio compito come ceo è essere pronto a ogni scenario", ha detto ancora.