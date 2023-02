Stellantis: Tavares, 'elettriche troppo costose per classe media, processo imposto da Stati'**

**Stellantis: Tavares, 'elettriche troppo costose per classe media, proc...

Roma, 22 feb.

-(Adnkronos) – Nel mercato automobilistico "c'è un grande problema che arriverà entro pochi anni ed è quello dell'accessibilità dei modelli elettrici alle classi medie". Lo spiega il ceo del gruppo Stellantis, Carlos Tavares in conferenza stampa, spiegando che quella di accelerare sulla piena elettrificazione del mercato "è una decisione presa dagli stati non dai costruttori, nel quadro di un processo democratico". "Ma alla luce di questo – aggiunge- abbiamo la responsabilità di fornire semplici e sicure soluzioni per garantire libertà di mobilità ai nostri cittadini"

E' un processo "impegnativo per i costi tecnologici, costi aggiuntivi che devono essere assorbiti in qualche modo", spiega Tavares, evidenziando il rischio "che il mercato si riduca drammaticamente".

Ma "se non trasferiamo questi costi ai clienti finiremmo in perdita", ricorda, tanto più che "la finestra di tempo ci è stata imposta".

"Dobbiamo ottimizzare il nostro time to market per assorbire i costi aggiuntivi imposti a noi dagli stati: sarebbe demagogico non dire la verità e cioè che gli stati hanno deciso una nuova forma" al mercato automobilistico conclude il manager.