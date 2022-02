Stellantis: Tavares, 'risultati 2021 incoraggianti nonostante difficoltà'

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Stellantis ha registrato nel 2021, primo anno di vita, "risultati incoraggianti" nonostante "le difficoltà connesse soprattutto alla crisi dei semiconduttori, all'inflazione e a restrizioni sempre più forti sulle emissioni di CO2". Lo afferma l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares in conference call per presentare i risultati 2021, ricordando come nel nostro Continente il gruppo abbia rispettato "completamente" i target di CO2.

Nonostante la crisi dei Chip "in Nordamerica – aggiunge – il gruppo Stellantis ha registrato una redditività da record" con un margine al 16,3%, ma anche "in Europa ha visto una forte redditività con un miglioramento nella seconda metà del 2021, grazie anche alle iniziative per migliorare l'efficienza". "Abbiamo anche reimpostato la rete di distribuzione, adattando il modello alla qualità attesa dal cliente con costi ridotti" aggiunge. Infine , ha spiegato Tavares, Stellantis è "il chiaro market leader in Sud America, con un incremento della quota e un aumento notevole della redditività cresciuta su base annua di ben 5 volte".