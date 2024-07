Stellantis: Tavares, risultati inferiori ad attese per contesto e operatività**

**Stellantis: Tavares, risultati inferiori ad attese per contesto e operativi...

Roma, 25 lug. -(Adnkronos) – “La performance della Società nella prima metà del 2024 è stata inferiore alle nostre aspettative, riflettendo un contesto settoriale difficile ma anche problematiche operative aziendali". Lo afferma l'ad del gruppo Stellantis Carlos Tavares commentando i risultati del primo semestre, appena diffusi e che vedono un calo del 14% dei ricavi netti a 85,0 miliardi di euro e 5,6 miliardi di euro di utile netto, in calo del 48% su base annua. Il manager portoghese osserva che "mentre da un lato si rendevano necessarie azioni correttive, ora in fase di esecuzione, dall’altro abbiamo avviato un’offensiva sui prodotti, che prevede non meno di 20 nuovi modelli da lanciare nel corso dell’anno, e che offrirà maggiori opportunità quanto più eseguita bene".

"Abbiamo molto lavoro da fare, soprattutto in Nord America, per massimizzare il nostro potenziale a lungo termine. Desidero ringraziare tutti i dipendenti per il loro lavoro di squadra e l’impegno con cui stanno affrontando questo capitolo fondamentale della nostra storia”.