Stellantis triplica i profitti nel 2021: 13,4 miliardi di utili

Milano, 23 feb. (askanews) – Stellantis nel 2021 ha triplicato i profitti: l’utile netto è stato pari a 13,4 miliardi di euro, i ricavi netti 152 miliardi. Il flusso di cassa industriale disponibile invece è di 6,1 miliardi di euro. Dieci in tutto i nuovi modelli presentati nel 2021.

È il primo bilancio per il gruppo automobilistico nato dalla fusione fra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e il gruppo PSA.

“I risultati record dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti” ha detto il Ceo Carlos Tavares,ringraziando manager e dipendenti “insieme siamo concentrati sull’attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile”.

Una parte dei guadagni verrà ridistribuita ai dipendenti, in tutto 1,9 miliardi di euro.