Stellantis: Uilm, rinnovo ccsl tuteli potere acquisto e confermi modello di partecipazione

Torino, 26 ott. – (Adnkronos) – "Quella di oggi è una giornata molto importante poiché parte la trattativa con CnhI, Ferrari, Iveco e Stellantis per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro, nato nel 2010 come contratto Fiat, per tre volte rinnovato nel corso anni e in scadenza al 31 dicembre".

Cosi’, in una nota, Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto, nel giorno dell’incontro all’Unione Industriali Torino per il rinnovo Ccsl

"La tempestiva convocazione – sottolineano Palombella e Ficco – da parte delle imprese, subito dopo la ricezione della nostra piattaforma sindacale, rappresenta un segnale di per sé positivo, ma è chiaro che ci troviamo dinanzi a un rinnovo tanto più difficile, quanto più complesso è il contesto in cui ci muoviamo.

Inflazione, crisi degli approvvigionamenti, segnali di recessione economica, insicurezza internazionale costituiscono una sfida per molti versi senza precedenti".

"Abbiamo una grande responsabilità – proseguono Palombella e Ficco – poiché dobbiamo proseguire un percorso ultra decennale che a tratti è stato molto sofferto, ma che alla fine si è rivelato vincente. Quando è nato lo scopo principale del Ccsl è stato contribuire a salvaguardare l’esistenza stessa di Fiat in Italia, scongiurando il rischio di chiusure e di licenziamenti, poi abbiamo guadagnato relazioni sindacali più corrette e premi aziendali dignitosi, infine abbiamo conseguito aumenti rilevanti in paga base, sconfiggendo coloro che nel nostro Paese volevano perseguire le politiche di austerità e di svalutazione salariale.

Oggi ci attende una sfida altrettanto importante: salvaguardare i lavoratori dal rischio di impoverimento causato dall’aumento dei prezzi dei beni essenziali e preservare condizioni di lavoro sicure dal continuo taglio dei costi e per farlo occorre confermare quello spirito partecipativo che ha costituito la parte migliore del Ccsl", concludono.