Stellantis: Urso, 'in corso chiarimenti, poi mi auguro conferma 1 mln auto'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Con Stellantis ''ci stiamo chiarendo, mi auguro che dopo i chiarimenti possa confermare gli obiettivi di raggiungere un milione di veicoli e che questo sia sostenibile''. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenendo a a 'Piazzasiago'. Dopo la consegna da parte del ministro di un documento, in occasione dei 125 anni della Fiat, a cui l'azienda ha risposto, ''mi accingo a rispondere anche io. Ci stiamo chiarendo in maniera esemplare, su ogni aspetto della questione''. ''Il nostro obiettivo è raggiungere una piena intesa con Stellantis per aumentare la produzione del nostro paese'' perché ne ''abbiamo assolutamente bisogno''. Secondo il ministro ''ci sono margini per un accordo''.

''Ho convocato per la prossima settimana diversi tavoli di confronto al ministero, il primo dei quali, lunedì prossimo, con i segretari confederali e con i segretari dei metalmeccanici, tutte le sigle sindacali rappresentate, in cui illustrerò i piani del governo''. ''Il nostro obiettivo è raggiungere una piena intesa'' per ''aumentare la produzione del nostro paese''. Parlando dei possibili investitori stranieri interessati all'Italia il ministro annuncia che ne parlerà nel corso dell'incontro.