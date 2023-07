Stellantis: vendite globali bev e lev in crescita, + 24% e +28% in primo semestre

Stellantis: vendite globali bev e lev in crescita, + 24% e +28% in primo seme...

Stellantis: vendite globali bev e lev in crescita, + 24% e +28% in primo seme...

Torino , 26 lug. - (Adnkronos) - Nel primo semestre 2023 Stellantis ha registrato un aumento delle vendite globali di veicoli Bev e Lev. In particolare, i veicoli Bev hanno registrato un incremento, anno su anno, del 24% a 169 mila unità e quelli Lev del 28% a 315 mila unità. Stella...

Torino , 26 lug. – (Adnkronos) – Nel primo semestre 2023 Stellantis ha registrato un aumento delle vendite globali di veicoli Bev e Lev. In particolare, i veicoli Bev hanno registrato un incremento, anno su anno, del 24% a 169 mila unità e quelli Lev del 28% a 315 mila unità. Stellantis, si legge nella nota dei risultati del primo semestre, si è posizionata al terzo posto nel mercato Eu30 per vendite totali di Bev e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev.