Stem, Orrico (M5S): importante scuola e orientamento

Roma, 15 feb. (askanews) – “È importante cambiare il modello culturale che viene raccontato ai giovani, così come è importante investire nelle strategie di accompagnamento dei più piccoli verso le loro scelte formative e lavorative. Dobbiamo capire che il percorso di orientamento è molto importante per far scoprire ai ragazzi il proprio talento prima che sia ormai troppo tardi come, purtroppo, spesso accade oggi. In molti dei paesi che ci superano per numero di laureati in materie stem, ci sono tanti giovani imprenditori nel campo delle startup che hanno iniziato in età adolescenziale che sicuramente aiuta a formare prima il lavoratore di domani”.

Lo ha dichiarato l’On. Anna Laura Orrico, Capogruppo M5S in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Come Movimento vogliamo aprire un dibattito serio sul campo della scuola e della formazione dei docenti che devono essere adeguatamente preparati per trasmettere l’importanza di scegliere le materie stem come percorso di vita. Poi c’è la volontà di impegnarci nel campo della digitalizzazione e delle infrastrutture digitali soprattutto per le zone più periferiche del nostro stivale.

L’obiettivo è rendere il digitale uno strumento utile per poter far accedere tutti alle stesse opportunità di formazione prima e di inserimento nel mondo del lavoro poi”, ha concluso Orrico.