Stem, Schifone (FdI): grande richiesta di lavoro

Roma, 15 feb. (askanews) – “La proposta di legge che abbiamo presentato la settimana scorsa, nasce dall’esigenza di voler avvicinare i più giovani alle materie stem. Per questo abbiamo immaginato che il modo migliore per sensibilizzare e formare le nuove generazioni verso queste materie fosse quello di creare un contenitore all’interno del quale si potesse chiedere alle istituzioni, da quelle amministrative a quelle scolastiche, di creare momenti di incontro e confronto soprattutto nei confronti delle ragazze.

Proprio per questo motivo vogliamo sia promuovere borse di studio per ragazze che vogliono accedere alle materie stem, sia favorire i progetti di alternanza scuola lavoro presso le aziende impegnate in questi settori”. Lo ha dichiarato l’On. Marta Schifone, Capigruppo commissione Lavoro, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Questo ambito ha una grande richiesta di mercato, è un settore in cui c’è una grande necessità di nuovi occupati.

C’è una carica di opportunità che non possiamo non cogliere e non possiamo permetterci di non fare tutto il possibile per far sì che i nostri giovani recepiscano questa possibilità. Abbiamo fatto un grande lavoro anche sugli ITS, perché sono percorsi formativi che mettono ragazzi e ragazze in condizione di accedere direttamente al mondo delle materie stem”, ha concluso Schifone.