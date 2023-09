Stem, Schifone (FdI): Pdl per istituire la settimana delle stem

Roma, 27 set. (askanews) – “Le materie stem sono una grande occasione per i nostri ragazzi che però sono poco al corrente delle opportunità occupazionali che offrono. La mia proposta di legge, che mira ad istituire la settimana nazionale delle stem, vuole essere un contenitore nel quale mettere comunicazione, informazione e convegni che chiamino a raccolta gli agenti del cambiamento ovvero tutti coloro che possono aiutarci a divulgare l’importanza di queste materie. Per questo, nella settimana che andrà dal 4 all’11 febbraio, metteremo insieme scuole, università, istituzioni, aziende, i luoghi di cultura per una call to action per raccontare le opportunità del futuro”, ha dichiarato l’On. Marta Schifone, Capogruppo FdI Commissione Lavoro Camera, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “I gap da colmare sono tanti. Da quello di genere a quello dell’accesso all’università, da quello territoriale tra nord e sud a quello con il resto del mondo legato al fenomeno dei cervelli in fuga. Tutte queste difficoltà si possono affrontare e superare soltanto capendo fino in fondo tutte le opportunità che il nuovo mondo del lavoro ci offre. Per questo dobbiamo aiutare i nostri giovani, ragazze in primis, a comprendere come cogliere queste occasioni raccontando e spiegando loro che non ci sono stereotipi e barriere”, ha concluso Schifone.