Stem, Trotta (Valore D): "Il gender gap si colma dalle scuole"

Roma, 27 set. (askanews) – “Il tema delle stem è fondamentale per la crescita del nostro paese perché strettamente legato alla crescita occupazionale, in particolare quella femminile perché le ragazze ancora oggi sono vittime di stereotipi che le portano lontano da queste materie. Non solo, le portano lontano dai lavori del futuro visto che oltre il 75% delle aziende cerca figure professionali formate in queste materie. Mancano all’appello 600mila posti di lavoro e per colmare questo gap serve tantissima formazione”, ha dichiarato Paola Trotta, Head of Communications and Public Affairs Valore D, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “Come associazione portiamo progetti nelle scuole coinvolgendo non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie. Abbiamo iniziato con la campagna di pubblicità progresso “ValoreD4STEM” proprio per promuovere lo studio delle materie scientifiche, poi abbiamo sviluppato diverse campagne che portiamo nelle scuole per far capire ai più piccoli che non esistono lavori da maschio o da femmina ma che ognuno deve seguire le proprie passioni. Recentemente, poi, stiamo lavorando su due progetti: Wanter una piattaforma online che vuole far scoprire i lavori del futuro, e Digiter un progetto promosso dal Fondo di Repubblica Digitale in collaborazione con Generation che coinvolge neet donne per formarle in ambito stem con l’obiettivo di inserirle nel mondo del lavoro”, ha raccontato Trotta.