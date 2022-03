Stendini termici: i modelli e le offerte del momento

Dai modelli a torre che si sviluppano in verticale sino alle tipologie a soffitto, sono gli stendini elettrici che rappresentano una soluzione pratica.

Con le giornate piovose, riuscire a far asciugare il bucato è molto difficile. Per far fronte a questo inconveniente, è possibile comprare gli stendini termici, dei prodotti che permettono di asciugare il bucato in modo rapido. Vediamo come funzionano e i modelli migliori disponibili su Amazon.

Stendini termici

Noto anche con il nome di stendino elettrico, è un modello di stendibiancheria che permette di asciugare rapidamente e in modo facile i panni appena stesi proprio grazie all’aria calda che è prodotta in maniera artificiale. Gli stendini termici sono alimentati a corrente elettrica e si riscaldano per velocizzare il processo di asciugatura dei panni.

Sono una soluzione adatta non solo nelle giornate piovose, ma anche se si ha una famiglia numerosa con bambini piccoli in cui i carichi delle lavatrici sono davvero tanti da fare. In quel caso non si ha sempre lo spazio a disposizione per stendere i panni e un modello del genere può essere molto utile dal momento che velocizza il processo di asciugatura in modo da avere i panni asciutti in poco tempo.

Dal momento che funzionano collegandoli alla presa elettrica, è inevitabile che un prodotto del genere consumi davvero molto con costi esosi in bolletta. Solitamente sono realizzati in materiali di ottima qualità, che li rendono un prodotto sicuro da usare in casa anche con la presenza di bambini piccoli.

Per fare in modo che si tratti di un prodotto funzionale e sicuro, è bene imparare a usarlo in maniera corretta con alcuni suggerimenti utili. Bisogna impostare la centrifuga con un numero di giri molto alto. Non bisogna poi stendere troppi panni e provare a distanziarli in modo che ci sia più circolo d’aria e si consiglia di coprirlo con un telo per facilitare l’asciugatura.

Stendini termici: modelli

Sono molto semplici da usare, non sono troppo costosi e rappresentano un valido aiuto per avere panni asciutti in poco tempo. Inoltre, scegliere gli stendini termici adatti in base alle proprie esigenze non è facile considerando i tantissimi modelli che si possono trovare in commercio per un prodotto funzionale ed efficace al tempo stesso.

Inoltre, sono prodotti richiudibili in modo da riporli non appena si è finito di usarlo per ridurre l’ingombro. Si trovano varie tipologie a seconda dello spazio a disposizione e delle necessità dei vari componenti della famiglia. I modelli di stendini termici a scomparti è una tipologia classica che si sviluppa in orizzontale con due ali laterali, molto spazioso e anche richiudibile. Adatto per le famiglie numerose che hanno sempre molti panni da lavare.

Si trovano i modelli a torre che si sviluppano in verticale e si distinguono per avere due o tre piani. Includono diversi metri di tubo per poter stendere, si richiudono e quindi occupano poco spazio. Il modello a soffitto è chiamato in questo modo proprio perché si fissa al soffitto e dispone di un meccanismo in modo da farlo scendere.

Si può farlo scendere dal soffitto sia manualmente, ma anche tramite un meccanismo motorizzato che include una ventola in modo da far circolare l’aria più rapidamente per asciugare i panni in tempi record.

Stendini termici Amazon

Sul noto e-commerce di Amazon si trovano tantissimi modelli di questo accessorio approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori stendini termici che hanno le offerte più vantaggiose accompagnati da una breve descrizione.

1)Sirge stendotto stendino elettrico

Un modello pieghevole da 8 elementi riscaldanti con una temperatura da 120 watt, realizzato in alluminio, quindi molto resistente e duraturo nel tempo. Molto comodo, pratico e facile da usare. Adatto per stendere tutti i panni della lavatrice. Molto sicuro da utilizzare. In vendita con il 29% di sconto.

2)Stendibiancheria richiudibile a torre stendino elettrico

Un modello di stendino termico che si sviluppa in verticale, quindi verso l’alto con tre piani riscaldanti. Un modello pieghevole che occupa pochissimo spazio. Dotato di 4 ruote. Considerato la soluzione ideale per ogni ambiente della casa. In alluminio dai consumi ridotti. In sconto con il 16%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Bakaji stendibiancheria elettrico

Pratico, richiudibile con 8 barre riscaldanti per asciugare il bucato velocemente. Ha una potenza da 220 watt per raggiungere la temperatura in breve tempo. L’asciugatura è rapida e omogenea. Indicato per qualsiasi tipo di capo. Non appena è terminato il suo uso, è possibile richiuderlo e riporlo nell’armadio. In vendita con il 5%.

