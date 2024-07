Stephen Curry alle Olimpiadi: spero Harris vinca le elezioni

Parigi, 25 lug. (askanews) - Il giocatore Nba Stephen Curry, appena arrivato a Parigi dove giocherà alle Olimpiadi con il team Usa, ha dato il suo appoggio alla candidata democratica Kamala Harris. "Sono tempi molto interessanti per il nostro Paese - ha detto Curry - e il fatto che il Presidente B...

Parigi, 25 lug. (askanews) – Il giocatore Nba Stephen Curry, appena arrivato a Parigi dove giocherà alle Olimpiadi con il team Usa, ha dato il suo appoggio alla candidata democratica Kamala Harris.

“Sono tempi molto interessanti per il nostro Paese – ha detto Curry – e il fatto che il Presidente Biden le abbia dato l’appoggio e che la Vicepresidente Harris stia cercando di portare la sua energia in questa campagna elettorale e, si spera, se sarà in lizza, di vincere le elezioni, sarebbe una grande, grande cosa, a dir poco”