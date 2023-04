Steve LaChance, frecciatina ad Amici: "Bei tempi, si lavorava così"

Steve LaChance, ex professore di danza di Amici, ha lanciato una frecciatina al talent di Maria De Filippi. Molto probabilmente, l’ex docente non ha gradito l’eliminazione di Ramon.

Steve LaChance: frecciatina ad Amici

Anche se non fa più parte del corpo docente di Amici di Maria De Filippi, Steve LaChance segue con interesse quanto avviene in trasmissione. Non solo, nelle ultime ore ha lanciato una vera e propria frecciatina al talent di Canale 5. Molto probabilmente, l’ex prof di ballo non ha gradito l’eliminazione di Ramon.

Le parole di Steve LaChance

Tramite il suo profilo social, Steve LaChance ha voluto ricordare quando era prof ad Amici. Ha condiviso un video in cui torna con la mente alle prove di Giulia Ottonello e Anbeta Toromani e ha scritto:

“Bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissimi emozioni. Dovunque e comunque… Viva la danza”.

Steve LaChance ce l’ha con Amici?

Non abbiamo la certezza che le parole di Steve LaChance siano una frecciatina per Amici, ma i dubbi sono diversi. Sembra, infatti, che l’ex prof di danza abbia voluto mettere nero su bianco che, tempo fa, l’ambiente del talent mariano era completamente diverso, molto più professionale.