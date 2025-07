Stewart Copeland traforma le hit dei Police in un'opera orchestrale

Milano, 9 lug. (askanews) – Ha dato una veste nuova ed emozionante a brani leggendari, Stewart Copeland, fondatore e batterista dei Police, porta in scena Police Deranged For Orchestra, un’opera orchestrale unica in cui rivisita, le hit della band. un progetto nato così.

“Faccio musica per orchestra da molto tempo. Ho imparato a farlo quando ho lavorato come compositore cinematografico per 20 anni come mercenario e ogni tanto inserivo una traccia strumentale poco conosciuta dei Police.

E così ho iniziato a orchestrare le hit e il risultato è diventato questo spettacolo”.

Un processo nato da un’ispirazione del tutto inaspettata, che ha trasformato quelle canzoni pop in un’esperienza sinfonica senza precedenti, che quest’estate porta in Italia per quattro date evento.

“Non sono più un animale da palcoscenico incallito. Quindi ogni concerto è un evento per me ed è molto emozionante. Ma ci deve essere l’ispirazione a fare cose diverse, è questo che mi fa andare avanti. Ci deve sempre essere una nuova missione, un nuovo progetto creativo da intraprendere. Ed è questo che mi fa scorrere il sangue”.

Del rapporto con Sting e Andy Summer e di una eventuale reunion dei Police dice:

“È una storia passata, l’ho detto molto spesso, quindi spero di no. I Police sono come un completo di Prada fatto di filo spinato. È davvero figo, ma non è per niente comodo. Sai, io, Sting e Andy andiamo molto d’accordo finché non dobbiamo suonare insieme”.

Gli appuntamenti live:

23 luglio Villafranca di Verona Castello Scaligero

25 luglio La Spezia Piazza Europa

27 luglio Roma Auditorium Parco della Musica – Cavea

29 luglio Foggia Piazza Cavour – Giordano in Jazz