Stezzano, carambola fra 6 veicoli e maxi tamponamento in A4

Inferno di lamiere in provincia di Bergamo e violento incidente stradale a Stezzano, con una vera carambola fra 6 veicoli ed un maxi tamponamento in A4. Da quanto si apprende sui media che hanno dato la notizia tre furgoni ed altrettante auto si sono scontrati violentemente e ci sono stati feriti. I media danno menzione di una violenta carambola fra sei mezzi che ha innescato un grosso incidente lungo l’autostrada A4 .

Tutto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio. Da quanto si apprende sono stati in tutto sei i veicoli coinvolti, tre furgoni e tre autovetture. Ed in quel sinistro che si è verificato nel territorio di Stezzano intorno alle 17:47 purtroppo ci sono state persone ferite. La dinamica del maxi tamponamento è ancora da chiarire ma si apprende che ci sarebbero tre feriti che sono stati trasportati in ospedale a bordo di altrettante ambulanze dell’Areu Lombardia.

Nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi

In ordine alle loro condizioni di salute giungono notizie rassicuranti e pare che nessuno di loro sia in gravi condizioni. Sul posto sono giunti a razzo, oltre ai mezzi di soccorso, anche quelli della Polizia Stradale, sottosezione Autostrade. E con essi i team dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area.