Sting esegue i suoi grandi successi a Villa Manin a Codroipo

Codroipo (UD), 10 lug. (askanews) – Villa Manin a Codroipo ha ospitato mercoledì sera Sting per una nuova tappa del suo tour Sting 3.0. Il live ha fatto parte del cartellone di GO! 2025&Friends, il palinsesto di grandi eventi culturali collegato a Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 che si estende in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Una scaletta ricca di grandi successi – come Message in a bottle, If I Ever Lose My Faith in You, Fragile e Every Breath You Take – che ha affascinato i 10mila presenti. Prossimo appuntamento con la musica di GO! 2025&Friends, giovedì 17 luglio a Trieste con Robbie Williams, unica imperdibile data italiana del suo tour europeo.