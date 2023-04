Home > Askanews > Stoltenberg a Kiev da Zelensky: il posto dell'Ucraina è nella Nato Stoltenberg a Kiev da Zelensky: il posto dell'Ucraina è nella Nato

Kiev, 20 apr. (askanews) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è in Ucraina per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. Una visita dal forte valore simbolico. “Voglio essere chiaro: il posto che spetta all’Ucraina è nella famiglia euro-atlantica, il posto che spetta all’Ucraina è nella NATO, e nel tempo il nostro sostegno vi aiuterà a renderlo possibile”, “La Nato ha dimostrato che le nostre porte sono aperte”, ha detto da Kiev, parlando fianco a fianco al presidente ucraino Zelensky, dopo aver reso omaggio alle vittime della guerra. “Non stiamo preparando un’alternativa all’adesione alla NATO e non prendiamo in considerazione un compromesso – ha sottolineato Zelensky -Lo dico ai leader di quei Paesi che cercano costantemente un compromesso per la futura adesione dell’Ucraina alla NATO. Noi saremo nell’Alleanza. Crediamo che questa sia una garanzia di sicurezza per l’Ucraina. ” Uno scenario che agita Mosca, secondo cui l’adesione dell’Ucraina alla NATO creerebbe “un pericolo serio e significativo” per la Russia, come affermato dal portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov.

