Stoltenberg a Zelensky: Ucraina mai così vicina alla Nato

Vilnius, 12 lug. (askanews) – “Le decisioni prese qui a Vilnius hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni tra la NATO e l’Ucraina. Oggi ci incontriamo da pari a pari. Attendo con ansia il giorno in cui ci incontreremo come alleati”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella conferenza stampa

congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky al vertice dell’Alleanza a Vilnius. Ucraina che “non è mai stata così vicina alla Nato”, ha sottolineato.

“Dobbiamo garantire che quando questa guerra finirà, ci siano accordi credibili per la sicurezza dell’Ucraina, in modo che la storia non si ripeta”, ha aggiunto Stoltenberg.