Stoltenberg agli Usa: "vitale consegnare all'Ucraina quanto promesso"

Monaco, 17 feb. (askanews) – Dalla conferenza per la Sicurezza di Monaco di Baviera, dove uno dei temi più caldi della giornata è naturalmente la morte del dissidente russo Aleksej Navalny, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha lanciato un monito agli Stati Uniti su un tema collegato: Washington deve “fornire quanto ha promesso” all’Ucraina per la sua guerra contro l’invasione russa.

Monito rivolto non alla Casa Bianca ma al Congresso dove i repubblicani, ancora in maggioranza alla Camera, bloccano il pacchetto da due miliardi di dollari di aiuti militari per Kiev.

“Non spetta a me dare consigli su come approvare le leggi al Congresso Usa ma quello che posso dire è che è vitale, cruciale che gli Stati Uniti decidano sugli aiuti all’Ucraina, perché hanno bisogno di quel sostegno e abbiamo un peso da condividere fra Europa Canada e Stati Uniti, e quindi ora tocca agli Stati Uniti consegnare quanto hanno promesso” ha detto Stoltenberg.