Stoltenberg annuncia la creazione del nuovo Consiglio Nato-Ucraina

Roma, 16 giu. (askanews) – “Concordiamo tutti nel dire che l’Ucraina si è già avvicinata alla Nato nell’ultimo decennio. Concordiamo nel dire che le porte della Nato sono aperte, che l’Ucraina diventerà membro dell’Alleanza e che spetta all’Alleanza e all’Ucraina prendere questa decisione”: lo ha dichiarato il Segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, al termine del vertice ministeriale svoltosi a Bruxelles, sottolineando che l’Ucraina non sarà invitata a far parte della Nato al Vertice in programma a Vilnius a luglio, ma che si augura in quell’occasione di tenere la prima riunione del nuovo consiglio Nato-Ucraina alla presenza del presidente Zelensky.

“Stiamo lavorando alla creazione di un nuovo consiglio Nato-Ucraina in cui l’Ucraina avrà pari posizione con gli alleati della Nato e potrà decidere su questioni di sicurezza di mutuo interesse. Il nostro auspicio è di poter tenere il primo incontro del nuovo Consiglio in occasione del prossimo vertice Nato di Vilnius, con la presenza del presidente Zelensky”, ha concluso Stoltenberg.