Stoltenberg: da Vilnius attendo conferma che Kiev diventi membro Nato

Roma, 7 lug. (askanews) – Dal prossimo vertice della Nato a Vilnius, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si attende “tre risultati importanti per l’Ucraina”: “un impegno pluriennale che privilegi l’interoperabilità delle truppe ucraine con la Nato, l’aggiornamento delle Commissione Nato-Ucraina a livello di Consiglio, e la conferma che l’Ucraina diventerà un membro della Nato”. È quanto ha spiegato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante la conferenza stampa di presentazione del summit di Vilnius, in Lituania, che prenderà il via la prossima settimana.

Da Vilnius, ha insistito il leader dell’Alleanza, ci si aspetta decisioni su un sostegno pratico concreto. “Siamo d’accordo che la porta della Nato è aperta. Siamo d’accordo che l’Ucraina diventi membro, il che è un messaggio importante”, ha aggiunto, sottolineando che spetta poi agli alleati e all’Ucraina capire quando.