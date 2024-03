Stoltenberg: due terzi alleati spenderanno 2% Pil in Difesa nel 2024

Milano, 14 mar. (askanews) - "Siamo in stretto contatto con l'Unione europea e accogliamo con favore gli sforzi europei di andare oltre la frammentazione nel settore della difesa. Tutti gli sforzi in questo senso sono positivi per la Nato. Ciò che è importante è che la Nato stabilisca i suoi obie...

Milano, 14 mar. (askanews) – “Siamo in stretto contatto con l’Unione europea e accogliamo con favore gli sforzi europei di andare oltre la frammentazione nel settore della difesa. Tutti gli sforzi in questo senso sono positivi per la Nato. Ciò che è importante è che la Nato stabilisca i suoi obiettivi di capacità e gli standard da seguire: non si possono avere due sistemi diversi che si trovano in conflitto”. E’ quanto ha spiegato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, presentando il suo Rapporto annuale per il 2023.

La Nato ha chiesto agli alleati europei di “aumentare gli investimenti per anni” e ora le cose stanno andando nella “direzione giusta”, ha aggiunto il leader dell’Alleanza.