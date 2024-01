Stoltenberg: la Cina si sta avvicinando a noi

Milano, 16 gen. (askanews) – La Nato non si sta spostando in Asia, ma è la Cina che “si sta avvicinando a noi”, ha affermato Jens Stoltenberg, capo dell’alleanza di difesa guidata dagli Stati Uniti, aggiungendo che “ciò che accade in Asia conta in Europa”. Stoltenberg ne ha parlato durante una tavola rotonda al raduno annuale delle élite globali del World Economic Forum nella lussuosa località sciistica svizzera di Davos. “Dobbiamo anche capire che non si tratta dell’invasione della Nato in Asia, ma del fatto che la Cina si sta avvicinando a noi. Li vediamo in Africa, li vediamo nell’Artico, li vediamo mentre cercano di controllare le infrastrutture critiche”, ha dichiarato.