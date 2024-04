Stoltenberg: la Nato deve garantire aiuti duraturi all'Ucraina

Roma, 3 apr. (askanews) - La Nato deve essere in grado di offrire assistenza "prevedibile" a lungo termine all'Ucraina di fronte all'aggressione russa, ha dichiarato a Bruxelles il Segretario Generale, Jens Stoltenberg. "Dobbiamo garantire all'Ucraina un'assistenza militare affidabile, prevedibile ...

Roma, 3 apr. (askanews) – La Nato deve essere in grado di offrire assistenza “prevedibile” a lungo termine all’Ucraina di fronte all’aggressione russa, ha dichiarato a Bruxelles il Segretario Generale, Jens Stoltenberg.

“Dobbiamo garantire all’Ucraina un’assistenza militare affidabile, prevedibile e a lungo termine”, ha detto Stoltenberg poco prima di una riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza, che dovranno discutere una proposta per la creazione di un fondo di 100 miliardi di euro in cinque anni per aiutare Kiev.