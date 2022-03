Milano, 1 mar. (askanews) – “La Nato non sarà parte del conflitto e quindi non invierà truppe o aerei in Ucraina”. Lo ha detto il segretario generale Nato Jens Stoltenberg. “La Nato è una alleanza di difesa, non cerchiamo il conflitto on la Russia”, ha aggiunto, chiedendo che Putin mandi via immediatamente le truppe dall’Ucraina e si impegni negli sforzi diplomatici.