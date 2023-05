Stoltenberg (Nato): condanniamo attacchi in Kosovo

Milano, 30 mag. (askanews) – “Condanniamo fermamente gli attacchi non provocati contro le truppe del K4 nel nord del Kosovo che hanno provocato il ferimento di 30 caschi blu. Tali attacchi sono inaccettabili e devono cessare. K4, le forze della NATO intraprenderanno tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini in Kosovo e continueremo ad agire in modo imparziale in linea con il nostro mandato delle Nazioni Unite”. Lo ha affermato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.