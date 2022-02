Stoltenberg (Nato): la Russia pianifica un attacco su larga scala

Roma, 22 feb. (askanews) – “Ogni indicatore ci dice che la Russia sta continuando a pianificare un attacco su larga scala in Ucraina. Continuiamo a vedere il rafforzamenmto militare. Hanno promesso un passo indietro, ma hanno continuato ad accelerare. Vediamo che sempre più di quelle forze si stanno muovendo fuori dagli accampamenti e sono in formazioni da combattimento e pronte ad attaccare”: così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles.