Home > Video > Stoltenberg (Nato): Putin pianifica una lunga guerra in Ucraina Stoltenberg (Nato): Putin pianifica una lunga guerra in Ucraina

Roma, 16 dic. (askanews) – La Russia si sta preparando a una guerra prolungata in Ucraina e i partner della Nato che sostengono Kiev devono continuare a inviare armi finché il presidente Vladimir Putin non si renderà conto che “non può vincere sul campo di battaglia”, ha dichiarato in un’intervista alla France presse il capo dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.

Roma, 16 dic. (askanews) - La Russia si sta preparando a una guerra prolungata in Ucraina e i partner della Nato che sostengono Kiev devono continuare a inviare armi finché il presidente Vladimir Putin non si renderà conto che "non può vincere sul campo di battaglia", ha dichiarato in un'interv...