Antalya (Turchia), 11 mar. (askanews) – Al Forum della Diplomazia di Antalya, in Turchia, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a “porre fine a questa guerra insensata” in Ucraina, ma ha ribadito che imporre una no-fly zone al momento non è un’opzione per l’Alleanza Atlantica.