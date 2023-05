La nuova era della Svezia. Il Paese di Magdalena Andersson potrebbe fare ingresso nella Nato entro il mese di luglio. Il segretario dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg confida nel via libera al vertice di Vilnius: «Stiamo lavorando con forza perché avvenga il prima possibile».

Le parole di Stoltenberg

«C’è una finestra ora, soprattutto dopo le elezioni turche e con la costituzione del Parlamento turco. Non abbiamo alcuna certezza, […] naturalmente parliamo di decisioni sovrane da parte di un parlamento nazionale. Il mio messaggio è quello di rendere possibile per il vertice di Vilnius l’ingresso della Svezia nella Nato come pieno membro» ha continuato il segretario, concludendo che «l’adesione della Svezia è importante per l’intera regione nordica e baltica e per la Nato stessa».

Il Cremlino a sfavore

La Russia di Vladimir Putin continua a dire no: «Il suo ingresso non serve a rafforzare l’Unione europea». Secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax, per il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov l’adesione della Svezia (come quella della Finlandia) alla Nato è un errore che potrebbe determinare conseguenze ad ampio raggio: «La Nato non deve illudersi del fatto che la Russia possa accettare l’adesione del Paese all’Alleanza». Anche se la posizione del Cremlino risulta a oggi minoritaria, per ovvie ragioni è bene tenerla a mente.