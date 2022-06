Stoltenberg: Ucraina ha bisogno di armi pesanti contro la Russia

Milano, 15 giu. (askanews) – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto dall’Aia, in vista di un vertice chiave che l’Ucraina dipende del tutto dalle armi pesanti per essere in grado di resistere all’aggressione russa.

“Gli alleati della NATO hanno sostenuto l’Ucraina per molti anni – ha aggiunto – dal 2014, gli alleati della NATO hanno addestrato ed equipaggiato decine di migliaia di soldati, ufficiali ucraini, che ora sono effettivamente in prima linea a combattere la brutale invasione del presidente Putin e fanno un’enorme differenza.

Ma dobbiamo essere preparati per un lungo periodo, non c’è modo di prevedere come e quando questa guerra finirà, dobbiamo continuare a lungo a fornire sostegno e questo sarà affrontato domani a Bruxelles”.

“Dipendono assolutamente da quello (armi pesanti) per essere in grado di resistere alla brutale invasione russa”.