Stop a Fuori dal Coro: quando verrà trasmesso di nuovo il programma

Fuori dal coro sarà sospeso dal 15 novembre. Tutto quello che c'è da sapere e quando tornerà in onda lo show di Mario Giordano.

Il conduttore Mario Giordano ha confermato la sospensione del suo Fuori dal coro dal 15 novembre al 14 febbraio ma, nelle scorse ore, Mediaset avrebbe fatto sapere che il programma potrà tornare in onda da subito dopo l’Epifania.

Fuori dal coro sospeso: quando sarà di nuovo in onda

Nelle ultime ore le voci riguardanti la presunta sospensione del programma Fuori dal coro sono state confermate dal conduttore del programma Mario Giordano, che ha fatto sapere che lo stop avrebbe riguardato il periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 febbraio. Stando ai rumor in circolazione Mediaset avrebbe deciso di anticipare la messa in onda del programma alla settimana immediatamente successiva all’Epifania (e quindi lo show potrebbe tornare in onda già dal 7 gennaio).

Al momento sulla questione non vi sono conferme e Mario Giordano non ha svelato quali siano stati i motivi legati alla decisione di sospendere lo show.

La sospensione di Fuori dal coro

Secondo voci di corridoio il programma di Mario Giordano potrebbe esser stato sospeso per via di alcune posizioni dimostrate dal conduttore e dai suoi ospiti sul tema dei vaccini e dei green pass. Anche in questo caso sulla vicenda non vi sono conferme, ma Mario Giordano a suo tempo si è difeso dalle ipotesi di questo tipo affermando: “Noi siamo favorevoli ai vaccini.

Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere”, e ancora: “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande”.