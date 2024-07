Stop a uso di dati Facebook e Instagram per l'AI anche in Brasile

Milano, 3 lug. (askanews) - Un altro stop per Meta. Dopo l'Unione europea, anche il Brasile mette un freno all'uso dei dati personali degli utenti per addestrare l'AI generativa. L'Autorità nazionale per la protezione dei dati (Anpd) brasiliana ha chiesto l'immediata sospensione dell'uso dei dati ...