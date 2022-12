Stop al funerale di Caterina, nata dopo che la madre aveva avuto un infarto: disposta l'autopsia

Disposta dalla Procura di Arezzo l’autopsia sul corpo della piccola Caterina Succi, la bimba di 2 anni morta dopo essere nata con un cesareo d’urgenza perché sua madre aveva avuto un infarto.

Stop al funerale.

Nata all’ottavo mese di gravidanza

Caterina era di Alberoro di Monte San Savino, un comune della provincia di Arezzo, in Toscana. Sua mamma era un’operaia e, dopo aver avuto l’infarto durante la gravidanza, si è risvegliata con gravi problemi neurologici. A lungo ricoverata, era finalmente riuscita a tornare a casa dalla figlia e nel frattempo era stata aperta un’inchiesta per lesioni su quanto accaduto a madre e figlia – la piccola aveva gravi problemi dalla nascita –, per cui erano indagati quattro medici.

La disposizione dell’autopsia e il rinvio del funerale

Fissate per oggi, sabato 3 novembre 2022, le esequie di Caterina sono state sospese a seguito della disposizione di autopsia da parte del sostituto procuratore di Arezzo Marco Dioni. «I funerali sono rimandati a data da destinarsi per problemi burocratici» si legge sul profilo Facebook di Gabriele, il papà di Caterina, che per primo aveva dato la notizia della morte. La salma della bimba è stata trasferita a Siena, dove verrà sottoposta all’esame post mortem tra lunedì e martedì della prossima settimana.