Stop all’obbligo di mascherina in aereo, Andreoni: “Non va tolta”

Il noto infettivologo Massimo Andreoni ha commentato lo stop all'obbligo delle mascherine sugli aerei che entrerà in vigore dal 16 maggio

L’obbligo delle mascherine sugli aerei decadrà il 16 maggio prossimo, come specificato nell’aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi pubblicato dall’Easa e Ecdc. Non tutti gli infettivologi esperti, però, sono d’accordo con questa decisione, primo fra tutti Massimo Andreoni.

Massimo Andreoni, l’intervista sull’obbligo di mascherina

Il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Massimo Andreoni, ha rilascato un’interessante intervista all’Adnkronos Salute, in cui parla, tra le altre cose, dell’obbligo delle mascherine sugli aerei: “La mascherina in aereo non va tolta, dobbiamo garantire la sicurezza delle persone particolarmente fragili.”

La posizione di Massimo Andreoni sulla questione mascherine sui mezzi pubblici

La posizione di Andreoni in merito è molto chiara, secondo l’infettivologo è una forzatura sospendere così presto l’obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici: “E’ chiaro che man mano che l’epidemia volge verso un quadro rassicurante e di riduzione dei casi si potrà procedere a un passaggio dall’obbligo alla raccomandazione per l’uso delle mascherine. Ma adesso è troppo presto.“