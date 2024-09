"Stop alla guerra", proteste fuori dall'Onu contro discorso Netanyahu

New York City, 27 set. (askanews) - Bandiere israeliane e numerosi cartelli con scritte come "Stop alla guerra", "Crime Minister" (invece di Prime Minister) e "Bibi dimettiti". È la protesta organizzata contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima del suo discorso all'Assemblea gene...

New York City, 27 set. (askanews) – Bandiere israeliane e numerosi cartelli con scritte come “Stop alla guerra”, “Crime Minister” (invece di Prime Minister) e “Bibi dimettiti”. È la protesta organizzata contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima del suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.