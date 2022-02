Fonti del governo riferiscono che lo stop alle mascherine al chiuso ad aprile, non è automatico. Tutto dipenderà dall'andamento del quadro epidemiolog

Fonti del governo riferiscono che lo stop alle mascherine al chiuso ad aprile, non è automatico. Tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico.

Stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio

Dall’11 febbraio decadrà ufficialmente l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, mentre le discoteche si preparano per la riapertura.

La curva dell’epidemia continua a scendere e questo è un ottimo segnale, che fa sperare nella diminuzione graduale di alcune restrizioni. Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che non renderà più obbligatorio l’uso di mascherine all’aperto, ma bisognerà averle sempre con sè per indossarle al chiuso e in caso di assembramento.

Ad aprile stop alle mascherine al chiuso?

La situazione in Italia continua a migliorare, ma il Paese ha scelto di seguire una linea molto più cauta rispetto al resto dell’Europa.

L’11 febbraio cadrà l’obbligo di mascherine all’aperto e si parla già di un nuovo passo previsto per aprile. Dopo la scadenza dello stato di emergenza, infatti, potrebbe non essere più necessario indossare le mascherine al chiuso. Sarà davvero così?

Stop alle mascherine al chiuso ad aprile, fonti del governo: non è automatico

Fonti del governo hanno specificato che in realtà non c’è nessun automatismo che può definire in questo momento la decadenza dell’obbligo di indossare le mascherine al chiuso a partire dal primo aprile, dopo l’eventuale fine dello stato di emergenza.

Le stesse fonti hanno sottilenato che tutto dipenderà dall’andamento del quadro epidemiologico. L’ipotesi è che al chiuso le mascherine continueranno ad essere obbligatorie anche dopo il 31 marzo.