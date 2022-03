La decisione del governo di dare lo stop alle mascherine al chiuso fra poco più di un mese genera lo scetticismo di molti addetti ai lavori.

Lo stop alle mascherine al chiuso fra scetticismo italiano e misure in Europa, con il nostro paese in cui dal primo maggio scadrà l’obbligo di portarle, tuttavia gli esperti non sono molto d’accordo. Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, vorrebbe tenerle fino a giugno: “Se si tolgono a maggio, ci sarà una risalita il cui picco è prevedibile proprio tra giugno e luglio”.

In scia Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico: “Obbligo o non obbligo io al chiuso continuerò a portarla. Al chiuso di una sala piena, con un ricambio d’aria relativamente basso, non penso che togliersela sia una buona idea”.

Stop alle mascherine al chiuso, esperti scettici

E Nino Cartabellotta della Gimbe? “Sino a quando la circolazione del virus rimarrà così elevata, ritengo personalmente una follia abolire l’obbligo di mascherina al chiuso”.

Vediamo come va nei paesi europei: in Francia l’uso della mascherina non è più obbligatorio con l’eccezione di trasporti pubblici e strutture sanitarie. La Spagna ha normato l’uso della mascherina obbligatoria solo al chiuso o in caso di assembramenti. E il Regno Unito? Via tutte le restrizioni già da un po’. Fa eccezione l’Austria, che da pochissimi giorni ha reintrodotto l’obbligo delle mascherina Ffp2 al chiuso.

Parte della Germania rinuncia ad eliminarle

C’è poi il caso Germania: lì la domenica appena passata, quella del 20 marzo, avrebbe dovuto segnare l’addio anche alle mascherine al chiuso, tuttavia l’incremento dei contagi anche se senza numeri in crescita nelle ospedalizzazioni avrebbe spinto moltissimi land a decidere per il permanere delle misure in corso.