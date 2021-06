Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha commentato lo stop all'obbligo di mascherina all'aperto in zona bianca dal 28 giugno.

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha commentato la decisione di non far indossare la mascherina all’aperto. L’obbligo di indossare il dispositivo non è più obbligatorio dalla giornata di oggi, 28 giugno.

Sileri, il parere sullo stop all’obbligo di mascherina all’aperto

Oggi, lunedì 28 giugno 2021, l’Italia, che è finalmente tutta in zona bianca, ha detto addio parzialmente alle mascherine all’aperto. Una decisione presa la scorsa settimana dal ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati epidemiologici. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Radio24, ha espresso il suo parere su questa decisione. “Credo sia giunto il momento di togliere la mascherina, o meglio di spostarla in tasca. Se la porti sempre con te dove c’è assembramento la usi.

É eccessivo tenerla in questo momento, dove non ci sono persone” ha dichiarato Sileri.

Stop alla mascherina all’aperto, le raccomandazioni di Sileri

L’addio dell’Italia alle mascherine all’aperto è parziale e anche temporaneo, ma si basa sui dati epidemiologici di questo periodo. Secondo Pierpaolo Sileri è giusto smettere di indossare la mascherina all’aperto, anche se è importante ricordare di averla sempre con sè. L’addio alle mascherine è parziale, perché ci sono alcune situazioni dove rimane obbligatorio indossarle.

Prima di tutto nei luoghi al chiuso, come negozi, bar e ristoranti, in cui è necessario indossare il dispositivo di protezione. Ma anche in alcune situazioni che si possono creare all’aperto, ovvero in caso di assembramenti, dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza.

Sileri, stop alle mascherine all’aperto: verso l’addio anche al chiuso?

Durante l’estate sarà possibile evitare di indosare la mascherina all’aperto, dove è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Bisognerà averla sempre in tasca, in modo da indossarla dove è neccessario. Ma quando potremo finalmente dire addio alle mascherine anche al chiuso? Secondo Pierpaolo Sileri se ne parlerà in autunno. “Andando avanti con le vaccinazioni si arriverà progressivamente anche a togliere le mascherine all’interno. Non può essere data una data oggi, né può essere fatta a dire il vero una previsione. Aspettiamo almeno l’autunno” ha dichiarato il sottosegretario a Radio Capital. “Vedremo come saranno i contagi. Una eventuale ripresa dei contagi francamente ci sarà e a quel punto si deciderà quando togliere definitivamente la mascherina” ha aggiunto Pierpaolo Sileri. Per un addio definitivo al dispositivo di protezione bisogna aspettare ancora un po’ di tempo, per capire come sarà l’andamento dei contagi.