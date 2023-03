Francesco Storace ha attaccato Roberto Speranza per il piano pandemico, parlando dell'inchiesta Covid della Procura di Bergamo a Non è l'arena, programma di Massimo Giletti.

Storace attacca Speranza sul piano pandemico: “Cos’ha trovato il tempo di fare mentre gli italiani morivano”

Nella puntata di Non è l’arena, programma condotto da Massimo Giletti su La7, andata in onda il 5 marzo, si è parlato dell’inchiesta Covid della Procura di Bergamo. Francesco Storace ha attaccato l’allora ministro della Salute, Roberto Speranza, sul piano pandemico. “Lui ha detto che non avevamo un manuale per poterci muovere in realtà il piano pandemico c’era e lui però ha avuto tempo di scrivere un libro, non il piano pandemico aggiornato. Purtroppo, nessuno ha aggiornato i piani pandemici. Lo disse anche Andrea Crisanti – che non è certo un mio amico – che quel piano pandemico serviva per salvare migliaia di vite e Speranza non l’ha nemmeno letto” ha dichiarato il giornalista di Libero. “Questo fa venire i brividi” ha poi sottolineato.

Storace: “Sono ammirato dal coraggio di Francesco Zambon”

“Per questo sono ammirato dal coraggio di Francesco Zambon” ha aggiunto Storace, sottolineando che “è andato a dire in faccia a chi doveva vigilare sulla sanità nel mondo che le cose non erano fatte bene. Lo Stato doveva decidere cosa chiudere e cosa non chiudere, non il governatore della Lombardia Attilio Fontana“. Zambon era a capo dei ricercatori dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno scritto un rapporto sulla gestione della prima ondata della pandemia da parte del governo. Si è dimesso dopo pochi giorni a causa del clima insostenibile dopo la pubblicazione di quel rapporto.