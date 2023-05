Stormtrooper e Yoda, a Taiwan raduno di fan nello Star Wars Day

Roma, 4 mag. (askanews) -Yoda, Stormtrooper, Chewbecca e Mandaloriani. Decine di fan taiwanesi si sono ritrovati a Taipei per celebrare lo Star Wars Day.

Hanno sfoggiato i costumi dei loro personaggi preferiti della saga e si sono cimentati in combattimenti con spada laser, pronunciando il celebre slogan “Che la Forza sia con te”.

Lo Star Wars Day si celebra il 4 maggio proprio per il gioco di parole: “May the Fourth be with you” al posto del popolare “May the Force be with you”. Anche se la festività non è stata istituzionalizzata dalla Lucasfilm, molti fan di Guerre stellari in tutto il mondo hanno scelto di celebrarla ogni anno.