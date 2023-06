Stradiotti (Neos): settore aereo si sviluppa, gente vuole volare

Malpensa, 23 giu. (askanews) – “Io credo che ci sia uno sviluppo del settore che è naturale, quindi stiamo cercando di seguirlo, poi le carte nel settore spesso si rimescolano, però stiamo contando molto sulla crescita della domanda in se stessa. Vediamo tassi di crescita significativi, c’è una voglia accumulata di tornare a viaggiare, di tornare a volare e ovviamente la stiamo un po’ utilizzando”. Lo ha detto ad askanews Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, la compagnia aerea di Alpitour World, a margine della presentazione del nuovo Training & Operations Center del vettore a Malpensa.

“Nuove rotte – ha aggiunto Stradiotti – ne abbiamo aperte parecchie, abbiamo festeggiato un anno dall’inizio delle operazioni su New York, che colleghiamo tre volte a settimana, facciamo un anno sul Kazakistan, due volte a settimana su Almaty, abbiamo iniziato dei collegamenti sull’India, continuiamo, come facciamo da ormai cinque anni quelli sulla Cina, abbiamo aperto un’operazione sul Canada, serviamo più volte a settimana Dakar in Senegal, facciamo una linea su Cairo, molte cose nuove che ci siamo un po’ inventati durante la pandemia, operazioni che sono nate come rimpatri o come operazioni tecniche, qualcuno come operazione cargo e che si sviluppano un po’ a sostegno di quello che dicevo prima: Malpensa di questi collegamenti ne ha bisogno e chi li opera riesce a sostenerli. Adesso bisogna negoziare un pochino con tutto il sistema come poter crescere ulteriormente. Non possiamo dire che Malpensa deve smettere di crescere, Malpensa ha un potenziale di mercato che sarà da servire: qualcuno lo farà, ma il potenziale c’è”.