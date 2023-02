Orrore nella cittadina di Arkabutla ed ennesima strage armata negli Usa, in Mississippi sono state uccise 6 persone in tre luoghi differenti

Strage armata negli Usa, in Mississippi uccise 6 persone con l’aggressore che alla fine di quella mattanza è stato bloccato ed arrestato dalla polizia.

Gli agenti intervenuti hanno intercettato un uomo in possesso di tre armi da fuoco che ha ammazzato l’ex moglie e cinque cittadini. Richard Dale Crum, un uomo in possesso di tre armi, ha ucciso pare in preda ad un raptus di follia la ex moglie e altre cinque persone.

Strage in Mississippi: uccise 6 persone

Tutto è avvenuto nel corso di alcune distinte azioni criminali e sparatorie avvenute in una piccola città rurale nello stato americano del Mississippi.

Da quanto si apprende infatti il killer avrebbe fatto una specie di “tour della morte” nel rintracciare le persone che voleva ammazzare e le vittime sono state perciò uccise in luoghi diversi, tra cui un negozio e due abitazioni.

L’orrore nella cittadina di Arkabutla

Tutto è successo, come riprende anche AdnKronos, ad Arkabutla, una minuscola cittadina con meno di 300 abitanti. La polizia ha accusato un Crum di omicidio di primo grado e lo ha trattenuto sotto custodia nella prigione della contea nella serata di ieri.

Al momento si ritiene che il sospetto abbia agito da solo e per motivi di vendetta passionale.