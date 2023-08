Strage Bologna: Cafiero De Raho (M5s), 'non sosteniamo mozione Mollicone che svia verità'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Noi abbracciamo e sosteniamo in pieno la mozione di De Maria, che sia nel primo, sia nel secondo impegno condividiamo pienamente. Non condividiamo la mozione Mollicone che porta ad altri orientamenti e vorrebbe spostare l'attenzione dall'area neofascista all'area palestinese o libanese. Ancora una volta si vuole evitare che l'obiettivo si consegua, creando confusione, ma in un tema come questo non è consentita. Noi riteniamo che il Paese, attraverso il governo, le istituzioni, deve fare tutto ciò che è necessario per arrivare alla verità". Lo ha detto Federico Cafiero De Raho, deputato del Movimento 5 stelle, intervenendo nell'aula della Camera sulle dichiarazioni di voto sulla mozione per la desecretazione dei documenti per fare luce sulla strage della stazione di Bologna di 43 anni fa.